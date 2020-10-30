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Пермский край закупит 25 тысяч подарков новорожденным
В этом году планируется закупить 25 тысяч подарочных комплектов по общей цене контракта 70,2 млн рублей. Как отмечают в vинистерстве социального развития Пермского края, закупка позволит обеспечить семьи с новорожденными детьми предметами, необходимыми для ребенка в период первых месяцев жизни.
В соответствии с техническим заданием подарочный комплект должен включать в себя: детское одеяло, плед, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой̆ для купания, две пеленки и комплект одежды для новорожденного (ползунки, пинетки, боди и чепчик), а также информационный буклет для родителей новорожденного ребенка.
Подарочные комплекты должны быть поставлены в 17 территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края в три этапа: 10830 штук до 5 февраля 2021 г., 7655 штук до 7 мая 2021 г. и еще 6515 штук до 24 сентября 2021 г.
Напомним, акция «Подарок новорожденному» стартовала в Пермском крае 1 июня 2019 года. В этом году подарки получили порядка 20 тыс. малышей региона.
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