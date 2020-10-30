Пермский край закупит 25 тысяч подарков новорожденным

Краевые власти объявили аукцион на поставку подарочных комплектов для новорожденных. Акция «Подарок новорожденному» проводится в рамках федеральной программы «Десятилетие детства», благодаря поддержке нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.В этом году планируется закупить 25 тысяч подарочных комплектов по общей цене контракта 70,2 млн рублей. Как отмечают в vинистерстве социального развития Пермского края, закупка позволит обеспечить семьи с новорожденными детьми предметами, необходимыми для ребенка в период первых месяцев жизни.В соответствии с техническим заданием подарочный комплект должен включать в себя: детское одеяло, плед, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой̆ для купания, две пеленки и комплект одежды для новорожденного (ползунки, пинетки, боди и чепчик), а также информационный буклет для родителей новорожденного ребенка.Подарочные комплекты должны быть поставлены в 17 территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края в три этапа: 10830 штук до 5 февраля 2021 г., 7655 штук до 7 мая 2021 г. и еще 6515 штук до 24 сентября 2021 г.Напомним, акция «Подарок новорожденному» стартовала в Пермском крае 1 июня 2019 года. В этом году подарки получили порядка 20 тыс. малышей региона.