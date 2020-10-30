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В честь 90-летия ПГАТУ лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма и награды

В Пермском государственном аграрно-технологическом университете в честь 90-летия вуза вручили благодарственные письма и награды лучшим сотрудникам. Все они не только преподаватели, но и активные помощники Министерства сельского хозяйства, а также всех без исключения тружеников отрасли.
Вуз был создан 8 апреля 1930 года по решению Совнаркома РСФСР на базе сельскохозяйственного факультета Пермского университета и просуществовал в качестве института до 1995 года, после чего был переименован в сельхозакадемию, статус университета получил в 2017-м. Имя академика Прянишникова принадлежит этому высшему учебному заведению с 1948 года.
Светлана Греценко, директор научной библиотеки Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Д.Н. Прянишникова: "Очень много вузов хотели иметь это мировое имя. Это статусное имя получили мы, потому что у нас серьезная научная школа агрохимиков. И до сих пор она развивается, до сих пор специалисты-агрохимики востребованы во всех организациях".

Опубликовано: 30.10.2020 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.10.2020

Пермский край закупит 25 тысяч подарков новорожденным →

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