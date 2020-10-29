РЭО ГИБДД меняет режим работы

Госавтоинспекция Пермского края сообщает об изменении режима работы в регистрационно-экзаменационных подразделениях. Подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений граждане могут непосредственно, обратившись в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записаться на прием в порядке электронной или «живой» очереди.Для исключения скопления большого числа посетителей подразделение РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Спешилова, 107, увеличивает время работы по вторникам с 8:00 час. до 20:00 час., прием будет осуществляться и в понедельник с 08:00 час. до 17:00 час. Краевые регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают по обычному графику приема граждан.Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Гражданам, которые прибыли в подразделения регистрационно-экзаменационных отделений для получения государственных услуг в целях предотвращения массового распространения COVID-19, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций рекомендуется:Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.Использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).Напоминаем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до 31 декабря 2020 года включительно. Для замены таких водительских удостоверений, граждане могут получить госуслугу в порядке «живой» очереди, или по предварительной записи. Кроме этого, организована возможность подачи заявлений на замену таких удостоверений в электронном виде посредством электронной почты.