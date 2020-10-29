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РЭО ГИБДД меняет режим работы
Для исключения скопления большого числа посетителей подразделение РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Спешилова, 107, увеличивает время работы по вторникам с 8:00 час. до 20:00 час., прием будет осуществляться и в понедельник с 08:00 час. до 17:00 час. Краевые регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают по обычному графику приема граждан.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Гражданам, которые прибыли в подразделения регистрационно-экзаменационных отделений для получения государственных услуг в целях предотвращения массового распространения COVID-19, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций рекомендуется:
Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.
Использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Напоминаем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до 31 декабря 2020 года включительно. Для замены таких водительских удостоверений, граждане могут получить госуслугу в порядке «живой» очереди, или по предварительной записи. Кроме этого, организована возможность подачи заявлений на замену таких удостоверений в электронном виде посредством электронной почты.
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