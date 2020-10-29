В Перми завершается установка новых камер фотовидеофиксации на 18 участках дорог. Комплексы размещены на аварийно-опасных участках городских дорог и необходимы для контроля различных нарушений ПДД.Например, фотовидеофиксаторы устанавливаются на перекрестках бульвара Гагарина и улицы Макаренко, улиц Спешилова и Борцов Революции, улиц Уинской и Пушкарской, улиц Революции и Николая Островского. Всего в рамках этого проекта планируется установить 25 комплексов фотовидеофиксации. Финансирование проекта осуществляется на 75% из бюджета Пермского края, на 25% – из бюджета города."Новые камеры будут фиксировать разные нарушения – это нарушения по скорости, нарушения по проезду перекрестков. Также они будут осуществлять контроль пропуска пешеходов, запрещенных маневров, фиксировать проезд по полосе для маршрутных транспортных средств. Сейчас процесс установки завершается – по муниципальному контракту все камеры должны быть установлены и подключены к началу ноября", – рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.