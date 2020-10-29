В Перми завершается установка новых камер фотовидеофиксации на 18 участках дорог
Например, фотовидеофиксаторы устанавливаются на перекрестках бульвара Гагарина и улицы Макаренко, улиц Спешилова и Борцов Революции, улиц Уинской и Пушкарской, улиц Революции и Николая Островского. Всего в рамках этого проекта планируется установить 25 комплексов фотовидеофиксации. Финансирование проекта осуществляется на 75% из бюджета Пермского края, на 25% – из бюджета города.
"Новые камеры будут фиксировать разные нарушения – это нарушения по скорости, нарушения по проезду перекрестков. Также они будут осуществлять контроль пропуска пешеходов, запрещенных маневров, фиксировать проезд по полосе для маршрутных транспортных средств. Сейчас процесс установки завершается – по муниципальному контракту все камеры должны быть установлены и подключены к началу ноября", – рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
РЭО ГИБДД меняет режим работы
Очередной рекорд: за сутки в Пермском крае выявлено 162 случая коронавируса
Первая шедевральная русская сатира Гоголя «Мертвые души»
Граффити: в Прикамье поддержат уличных художников
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.10.2020
Ручная фасовка и упаковка продуктов: когда она нужна?
В Перми расширены возможности использования жилищных сертификатов
С 1 ноября в Перми подорожает проезд в пригородных поездах
Дмитрий Махонин: "Нужно пересмотреть подходы к формированию программы капремонта"
Младшие школьники обеспечены бесплатным горячим питанием на 100%
Добавить комментарий: