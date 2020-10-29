Очередной рекорд: за сутки в Пермском крае выявлено 162 случая коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 162 новых случая заражения COVID-19: 84 человека проходят лечение в больницах, 78 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 13 209. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 28 октября – 1,1).Из 162 новых инфицированных – 77 мужчин, 85 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 32 человека, 78 человек в возрасте 45-65, 52 человека старше 65 лет.Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 2 человека. Общее число умерших от COVID-19 достигло 392 человек. Еще 257 человек скончались от сопутствующих заболеваний.