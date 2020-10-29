Первая шедевральная русская сатира Гоголя «Мертвые души»

Николай Васильевич Гоголь ­– всемирно известный классик с бессмертными и выдающимися произведениями сердца и пера. Считающийся первым великим шедевром русской литературы, роман «Мертвые души» Н.В. Гоголя сочетает в себе реализм и символизм, создавая яркий и очень оригинальный портрет русской жизни. Гоголь наполнил «Мертвые души» невероятными персонажами – жуликами и негодяями, помещиками и крепостными, коварными мелкими чиновниками и ярким антигероем Чичиковым, что в итоге определяет произведение как разрушительную комическую сатиру на социальное лицемерие. Полное содержание поэмы Мертвые души читать можно на сайте онлайн-библиотеки «KNIJKY.ru».

Сюжет произведения

«Мертвые души» – это путешествие русского мошенника из среднего класса Павла Ивановича Чичикова. Как и любая книга Гоголя, в этопроизведении также есть упор на русскую самобытность. Все книги Николая Гоголя читать можно также на «KNIJKY.ru». Единственная цель героя в жизни – разбогатеть, чтобы жить комфортно с хорошей едой, красивой одеждой, изысканным мылом и ароматными духами. Чичиков приезжает в провинциальный город со своим кучером Селифаном и лакеем Петрушкой. Он быстро включается в жизнь города, знакомится со всеми видными жителями, мелкой знатью и государственными служащими.

Чичиков, загадочный незнакомец, приезжает с причудливым, но соблазнительным предложением для местных помещиков. Он предлагает выкупить имена своих крепостных, которые умерли, но все еще числятся в переписи, избавляя их владельцев от уплаты налогов. Схема Чичикова передать их себе – довольно хитрая. Гоголь использует этот прием, чтобы высмеивать высшие классы: никто не может понять, какую выгоду получит Чичиков от покупки мертвых крепостных, и поэтому они, естественно, предполагают, что он пытается одолеть их.

Замысел и значение произведения

Чичиков не говорит по-французски. Он не принадлежит к русской аристократии, которая в то время почти не говорила по-русски. Гоголь показывает, как устроена деревенская жизнь, коррупция институтов и сговор между правящим классом. Они держатся друг за друга. Они точно знают, кто плохо себя вел, кто кого ограбил, и просто находят способ позволить этому ускользнуть. Гоголь критикует элиту и ее поведение, их склонность смотреть в сторону Западной Европы и подражать образу жизни Лондона или Парижа вместо того, чтобы гордиться тем, что они русские.