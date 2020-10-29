Граффити: в Прикамье поддержат уличных художников

Уличным художникам будут чаще выдавать места для творчества, а новостройки начнут красить специальной краской, чтобы несанкционированные граффити не проявлялись на стенах. Это только первый пакет мер, принятый краевыми властями. Что будет дальше - обсуждали на специальном совещании. Композиция завершена, и художник оставляет автограф. В Закамске идёт возведение жилого комплекса и застройщик предоставил забор граффитистам.Юрий Шибай, уличный художник: "С опытом все приходит. Ничего сложного, главное воображение".Более сорока секций разрисовывали 17 человек, получился настоящий фестиваль. И тут мнение горожан однозначно - настенная живопись имеет право на существование, только надо понимать, что какое-то пространство рисунок способен оживить, а какое-то наоборот испортить.Граффити на фасадах, остановках - уличному искусству посвятили сегодня совещание у главы региона. Дмитрий Махонин подчеркнул, что одними запретами многого не добиться. Как пример - Закамск, когда людям дают возможность самовыражаться. Такие площадки должны появляться по всему краю.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам надо комплексно подходить к этому вопросу. Это зачастую является украшением городов, но оно должно быть цивилизованным, и должно быть направлено на украшение пространства".Идею отдельных локаций для уличных художников поддержали общественники, точно так же, как и объединение усилий разных ведомств в профилактике порчи городского имущества, это и разъяснительная работа и строгая ответственность с компенсацией затрат на восстановление фасадов зданий.Константин Бронников, руководитель АНО «Социатива»: "Наверно, ключевой шаг, который будет венцом комплекса мер от разных ведомств - это формирование информационной повестки, чтобы было модно не просто выражать себя таким образом, а модно было выражать себя на пользу городу". При этом на совещании отметили, что нередко на стенах появляется реклама наркотиков. В данном случае подключается полиция. Что касается защиты фасадов от вандалов - Дмитрий Махонин поручил Фонду капремонта начать наносить на обновлённые фасады домов специальное покрытие, которое не даст краске проявляться. Кстати, этот состав уже опробовали на остановках.Одно из таких мест - остановка на площади Дружбы, а ещё специальный состав нанесли на павильоны на Перми-2 и на остановке «Железнодорожная больница».В целом, по итогам совещания губернатор поручил за месяц разработать целую систему мер по созданию цивилизованных условий для уличного творчества. Речь при этом идёт не только о краевом центре - художников хватает по всему краю, и основная задача - направить творческую энергию в благое русло.