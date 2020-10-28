В Перми расширены возможности использования жилищных сертификатов
Ранее использовать сертификат можно было только для покупки квартиры в многоквартирном доме. Теперь перечень жилых помещений, соответствующих уровню благоустройства, увеличен. К благоустроенным жилым помещениям впредь относятся не только помещения, находящиеся в многоквартирных домах и оборудованные всеми необходимыми инженерными коммуникациями, но и индивидуальные жилые дома, а также жилые дома блокированной застройки.
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