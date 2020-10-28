В Перми расширены возможности использования жилищных сертификатов. На заседании Пермской городской думы, состоявшемся 27 октября, были внесены изменения в решение от 30.05.2006 №103 «Об утверждении учётной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма». Эти изменения коснутся участников программы «Молодая семья», ветеранов, инвалидов, реабилитированных лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при получении жилищного сертификата.Ранее использовать сертификат можно было только для покупки квартиры в многоквартирном доме. Теперь перечень жилых помещений, соответствующих уровню благоустройства, увеличен. К благоустроенным жилым помещениям впредь относятся не только помещения, находящиеся в многоквартирных домах и оборудованные всеми необходимыми инженерными коммуникациями, но и индивидуальные жилые дома, а также жилые дома блокированной застройки.