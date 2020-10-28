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В Перми расширены возможности использования жилищных сертификатов →
С 1 ноября в Перми подорожает проезд в пригородных поездах
С 2017 года действовал специальный сниженный тариф. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда для пассажиров компенсировалась за счет средств регионального бюджета.
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Дмитрий Махонин: "Нужно пересмотреть подходы к формированию программы капремонта"
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