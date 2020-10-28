С 1 ноября в Перми подорожает проезд в пригородных поездах

Пермская пригородная компания сообщает, что с 1 ноября стоимость проезда в электричках в пределах краевой столицы будет приравнена к цене билета в общественном транспорте. То есть 24 рубля при безналичной оплате и 26 - за наличные. При этом сохранятся все региональные и федеральные льготы. За эти деньги можно проехать от Перми Второй до Курьи или Липовой горы - это остановочный пункт 1447 километр, а также от Перми-1 до Голованово. Тариф "Агломерация Пермь" начнет действовать с 1 ноября.С 2017 года действовал специальный сниженный тариф. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда для пассажиров компенсировалась за счет средств регионального бюджета.