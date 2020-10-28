Ручная фасовка и упаковка продуктов: когда она нужна?

В процессе реализации товаров одним из обязательных этапов является их упаковка. Изделия необходимо расфасовать в тару, чтобы защитить их от внешнего воздействия, порчи, рассыпания, с целью придания товарного вида. Существует большой выбор упаковок: ящики, коробки, пакеты, конверты, бутылки, контейнеры и т.д.

По возможности, фасовка продукции осуществляется в автоматическом режиме: на специальных конвейерных линиях с использованием функционального оборудования. Однако во многих случаях поставить процесс на поток невозможно или экономически нецелесообразно. И в подобных ситуациях актуальным решением является ручная фасовка и упаковка продуктов. Когда именно она нужна, давайте разберемся!

Актуальность ручных работ

Упаковка продукции вручную требуется в следующих случаях:

- Ограниченная партия товаров . Если нужно расфасовать несколько сотен или тысяч изделий, и такая работа носит разовый характер, выстраивать автоматизированную линию попросту не имеет смысла. Во-первых, она будет использована всего лишь раз. Во-вторых, процесс доставки, установки и настройки оборудования займет больше времени, чем выполнение заказа вручную.

- Требуется сортировка изделий . Партия товаров может быть смешанной. И в таком случае требуется сортировать продукты по разным признакам: размеру, весу, составу, цвету и др. Выполнение этой работы в автоматическом режиме требует наличия высокоточных станков. И все равно возможен брак. Команда же опытных сборщиков выполнит фасовку изделий быстро и безошибочно.

- Необходимо укладывать продукцию в строгом соответствии с ТЗ . В ряде случаев товары нужно не просто засыпать в тару, соблюдая их количество, вес или объем. Иногда требуется укладывать изделия конкретной стороной или в определенном порядке. Это актуально, например, при упаковке наушников, USB-кабелей, бижутерии и другой продукции. В подобных ситуациях без ручного труда не обойтись.

- Требуется перефасовать товары . Бывает, что у клиента уже имеется партия упакованной продукции. Но нужно изменить количество изделий в таре: убрать что-то лишнее или чем-то дополнить. Также возможны ситуации, когда товары попросту нужно переложить в другую упаковку. Эта работа выполняется вручную.

- Нужно наклеить стикеры, этикетки и т.п. Во-первых, может потребоваться вклейка продукции в упаковку: например, пластиковых карт или пробников в буклеты, конверты. Во-вторых, на каждую коробку, флакон, пакет часто приходится клеить стикеры или этикетки. Этим занимаются опытные сборщики, с применением специальных пистолетов.

При массовом (поточном, конвейерном) производстве использование автоматизированных станков является более выгодным и актуальным, чем выполнение работы вручную. Однако в случае ограниченных партий товаров – все наоборот. Кроме того, человек, за счет постоянного визуального контроля, решает поставленную задачу максимально качественно. А оборудование, пусть даже оснащенное чувствительными датчиками, часто выдает результат с браком.