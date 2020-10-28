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Дмитрий Махонин: "Нужно пересмотреть подходы к формированию программы капремонта"

Региональному министерству ЖКХ и благоустройства поручено в течение месяца подготовить план кардинального пересмотра региональной программы капремонта. Об этом пишет пресс-служба губернатора.
Как поясняется, Дмитрий Махонин давно заинтересован происходящим в этой сфере и заметил некоторое расхождение желаемого с действительным. На недавнем заседании глав муниципалитетов мэр Березников сообщил, что в его городе сейчас идут ремонты по договорам 2017 года, и соответственно по тем же ценам. В итоге, порой получается так, что вместо всей системы отопления подрядчик меняет только аппаратуру контроля и управления, а трубы оставляет старые.
Есть вопросы и по целесообразности и актуальности проводимых работ. При этом в отчетах картина рисуется довольно благоприятная.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для меня совершенно очевидно, что нужно пересматривать подходы к формированию программы капитального ремонта: либо полностью ее изменить, либо вообще отменить и принять новую. Зачем нам жить документом, который заведомо невыполним: обманывать себя и ожидания жителей?"

Опубликовано: 28.10.2020 в 16:50 в рубрике - Вести Пермь

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