Младшие школьники обеспечены бесплатным горячим питанием на 100%

Важным вопросом на заседании правительства стало обсуждение школьного питания. С первого сентября все младшие школьники с 1 по 4 класс должны получать бесплатные горячие обеды.Еще летом в некоторых пищеблоках провели реконструкцию, чтобы они могли соответствовать всем санитарным нормам. В результате, как отчиталась министр образования, федеральный закон в Прикамье сейчас выполняется на 100%. Более того, региональный бюджет доплачивает за каждую порцию, стоимость одного завтрака или обеда составляет 72 рубля 60 копеек.Понятно, что периодически возникают вопросы по качеству организации питания. Но во время первой школьной четверти была организована рабочая группа с привлечением родителей, общественников и санитарных врачей для решения наиболее острых вопросов. Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Все примерно проблемы показывают, что есть все-таки разница в рационе завтрака и обеда, но это касается в основном города Перми. Есть проблемы с ранними завтраками и поздними обедами, когда дети приходят либо в первую либо во вторую смену, уже получив домашнее питание, и второе питание им в принципе уже не на пользу. Родители обращают внимание на то, что завтраки в основном состоят из каш, и много жалоб на то, что дети не едят отдельные блюда».