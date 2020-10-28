Минздрав России рекомендовал переводить выздоравливающих пациентов с COVID-19 на амбулаторное лечение. Согласно новым методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, выписка из медицинских организаций пациентов в возрасте 18 лет и старше для продолжения лечения в амбулаторных условиях возможна только в случае улучшения состояния здоровья: не должно быть лихорадки – температура тела должна быть ниже 37,5°С, кроме того должны отсутствовать признаки нарастания дыхательной недостаточности. При этом пациент должен соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных тестов на коронавирус. При этом он должен быть обеспечен медицинским наблюдением, в том числе дистанционным. Как уточнили в краевом минздраве, пациент считается здоровым, если температура тела не превышает 37,2°С, насыщение крови кислородом составляет не менее 96%, а также имеется два отрицательных теста на COVID-19.