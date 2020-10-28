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На этой неделе мобильные бригады ставят прививки от гриппа на Пермской ярмарке
На этой неделе в краевой столице мобильные прививочные бригады будут работать в трех точках с высокой проходимостью жителей.
28, 29, 30 октября с 12 до 15 час (2 этаж) прививку от гриппа можно поставить на Пермской ярмарке «Регионы России»,
30 октября с 12 до 16 час – в парке им. Горького (автобус),
31 октября с 12 до 16 час – на парковке гипермаркета «Семья» (ул. Революции, 13) (автобус).
Отметим, на сегодня прививку от гриппа поставили уже почти 798 тысяч жителей Прикамья, из них более 250 тысяч детей. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.
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