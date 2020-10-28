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Людмила Серикова завершила работу в департаменте образования администрации Перми
Ранее в СМИ муссировались слухи о том, что госпожа Серикова станет директором гимназии №17. Департамент как раз недавно уволил предыдущего руководителя. После данного события в родительском сообществе и педагогической среде разразился скандал. Уволенную Элеонору Падей, конечно, не вернули, но и Людмила Владиславовна решила уйти в сторону от всей этой шумихи.С 28 октября временно исполнять обязанности начальника департамента образования администрации Перми будет начальник управления дошкольного образования ведомства Ольга Ершова. Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.
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