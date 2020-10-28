Завершается строительство нового корпуса гимназии №3

За парты нового корпуса гимназии №3 ученики сядут после Нового года - такое заявление прозвучало во время объезда главой Перми Дмитрием Самойловым главных городских строек. Сейчас строители ведут отделку фасада и внутренних помещений, а также благоустраивают территорию. Здание разместилось на месте старого школьного корпуса на 600 мест. Новый примет в своих стенах 1050 учеников. Татьяна Новикова, директор гимназии №3: "Для нас точно новые возможности - это хорошие, качественные занятия спортом. Потому что у нас не было спортивных залов, мы занимались на стадионе. Сейчас два новых спортивных зала, площадка спортивная рядом, мини-футбольное поле, беговые дорожки, тренажерные комплексы. Это просто сказка для детей всего Орджоникидзевского района".

Также в здании появятся 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал, раздевалки с душевыми кабинами, а также большой пищеблок. Завершить стройку планируют до конца года. Корпус третьей гимназии возводится в рамках национального проекта «Образование». Параллельно городские власти строят ещё четыре школы, в планах - не терять темпа. Дмитрий Самойлов, глава Перми: "У нас впереди реконструкция здания на Целинной, это вторая Вышка, и совершенно по-другому школы будут загружены. Следующая школа у нас в микрорайоне Судозавод - там подрядчик уже работает, и каркас вовсю строится. Реконструкция 22-й школы, Свердловский район, следующая школа - долгожданная 17-я гимназия, строительство новой школы. Продолжаем планово и системно работать".