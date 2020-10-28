Нужны доноры: в Пермском крае запасы крови тают на глазах

Пермская краевая станция переливания крови проанализировала причины сокращения активности доноров и сочла некоторые из них субъективными. Эту ситуацию надо срочно исправлять. Запасы тают на глазах, и не за горами тот день, когда придется просить помощи в соседних регионах.Перед визитом звонок теперь обязателен - для кого-то это стало препятствием, а вот Александр, напротив, целенаправленно откликнулся на призыв пополнить запас краевой станции переливания. Ветеран боевых действий впервые сдал кровь в армии - для раненого товарища.

Александр Царёв: "У меня есть приложение этого банка крови, и всегда приходят сообщения, что нуждаются люди, много операций. В данный момент сдаю ребёнку кровь". Просьбы сдать кровь для жителей края появляются ежедневно, например, сейчас она нужна женщине из Краснокамска. Доноры сдают плазму, эритроцитную массу и тромбоциты. Именно они чаще всего требуются при операциях и для онкопациентов. Но вместо трёх тромбомиксеров сейчас задействовано два. Не хватает и других компонентов крови.

Если раньше здесь принимали около 100 доноров ежедневно - сейчас приходят вдвое меньше. Причин сразу несколько. Одна из основных - отмена выездов в другие города и сёла.

За сезон машина совершает 15-20 выездов. Каждый раз врачи-трансфузиологи принимают до сотни доноров. Сейчас пополнить запасы крови таким образом невозможно: во-первых, запрещена работа выездных бригад, во-вторых, сам автомобиль скоро уйдет на зимовку.Вторая причина в том, что люди ленятся записаться. Хотя сделать это просто - нужно позвонить по номеру станции переливания накануне сдачи крови - с 13:30 до 15:00 часов. А кто-то переживает за своё здоровье.Евгений Юкович, врач-трансфузиолог Пермской краевой станции переливания крови: "Какой-то процент людей есть, кто действительно боится заразиться, но мы соблюдаем все меры профилактики: средства индивидуальной защиты, обработка рук, дистанция между донорами".

Кроме приёма по записи и повышенного внимания к дезинфекции, всё без изменений - донор получает справку на два выходных и компенсацию 689 рублей.