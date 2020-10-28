← "Утрата доверия", реализация нацпроектов и газификация: итоги заседания Гордумы
Победить безработицу поможет Центр опережающей профессиональной подготовки
Денис Горлов: "Приборы очень интересные, они дорогущие, специалисты доносят информацию ту, которая нужна. Курсов море здесь".
Строительная сфера признана одной из наиболее пострадавших от COVID-19, поэтому курсы для представителей этой отрасли бесплатные, как и для других, оказавшихся в трудном положении. Поддержать планируется 1800 человек. И это только одно из направлений работы центра. Полина Корнейчук, и.о. директора Пермского радиотехнического колледжа: "Центр опережающей профессиональной подготовки Пермского края создан для обучения населения разного возраста, от школьников до предпенсионного возраста. Это программы подготовки и переподготовки, программы повышения квалификации, профессиональные пробы для школьников".
Работу Центра опережающей профессиональной подготовки проинспектировал глава региона Дмитрий Махонин. Губернатору продемонстрировали аудитории, где есть всё необходимое для получения знаний с помощью самых последних технологий. Оборудовано здесь всё по последнему слову техники. Например, видеостена - это стекло, на котором можно писать маркером для наглядности подачи материала, провести онлайн-урок или изучить что-нибудь дистанционно.
Открытие центра стало возможным благодаря поддержке краевых властей и реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. Новая площадка поможет региону решить вопрос с безработицей и развивать систему подготовки кадров под запросы предприятий и организаций, в том числе для цифровой экономики. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Плотная работа с работодателями. То есть не просто обучить людей новым специальностям, квалификациям, но и получить заявку от предприятия, подготовить специалиста и тем самым гарантировано этот специалист получает либо повышение по карьерной лестнице, либо получает рабочую специальность".
Дмитрий Махонин отметил, что в перспективе будет модернизирована работа службы занятости, чтобы она не просто выполняла функцию постановки людей на учет, а занималась трудоустройством. Также губернатор поставил задачу правительству края рассмотреть возможность создания подобных центров в крупных промышленных городах.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Утрата доверия", реализация нацпроектов и газификация: итоги заседания Гордумы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.10.2020
Фильм «Сердце Пармы» получит субсидию от Пермского края
В Перми на трех участках установлены комплексы замера средней скорости
Чем богаты "Регионы России"
В Перми на пожаре погибли два человека
Депутаты лишили Юрия Уткина полномочий председателя Гордумы
Депутаты рассматривают вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Гордумы
Масочный режим вводится по всей России
Прожиточный минимум пенсионера в 18 регионах не вырастет
Добавить комментарий: