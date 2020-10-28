Победить безработицу поможет Центр опережающей профессиональной подготовки

В Перми открылся центр опережающей профессиональной подготовки. Это одно из средств краевых властей в борьбе с безработицей. Последняя, как показывает статистика, даже сейчас во многом образуется параллельно с нехваткой кадров. То есть у предприятий и организаций есть определенный запрос, но рынок труда не в силах его удовлетворить. Вот поэтому и решено вкладываться в обучение и переподготовку.Денис Горлов - электрик. Из-за пандемии коронавируса заказов становится всё меньше. Чтобы не попасть под сокращение, решил повысить свою квалификацию и изучить устройство кабельных сетей в Центре опережающей профессиональной подготовки.Денис Горлов: "Приборы очень интересные, они дорогущие, специалисты доносят информацию ту, которая нужна. Курсов море здесь".Строительная сфера признана одной из наиболее пострадавших от COVID-19, поэтому курсы для представителей этой отрасли бесплатные, как и для других, оказавшихся в трудном положении. Поддержать планируется 1800 человек. И это только одно из направлений работы центра. Полина Корнейчук, и.о. директора Пермского радиотехнического колледжа: "Центр опережающей профессиональной подготовки Пермского края создан для обучения населения разного возраста, от школьников до предпенсионного возраста. Это программы подготовки и переподготовки, программы повышения квалификации, профессиональные пробы для школьников".Работу Центра опережающей профессиональной подготовки проинспектировал глава региона Дмитрий Махонин. Губернатору продемонстрировали аудитории, где есть всё необходимое для получения знаний с помощью самых последних технологий. Оборудовано здесь всё по последнему слову техники. Например, видеостена - это стекло, на котором можно писать маркером для наглядности подачи материала, провести онлайн-урок или изучить что-нибудь дистанционно.Открытие центра стало возможным благодаря поддержке краевых властей и реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. Новая площадка поможет региону решить вопрос с безработицей и развивать систему подготовки кадров под запросы предприятий и организаций, в том числе для цифровой экономики. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Плотная работа с работодателями. То есть не просто обучить людей новым специальностям, квалификациям, но и получить заявку от предприятия, подготовить специалиста и тем самым гарантировано этот специалист получает либо повышение по карьерной лестнице, либо получает рабочую специальность".Дмитрий Махонин отметил, что в перспективе будет модернизирована работа службы занятости, чтобы она не просто выполняла функцию постановки людей на учет, а занималась трудоустройством. Также губернатор поставил задачу правительству края рассмотреть возможность создания подобных центров в крупных промышленных городах.