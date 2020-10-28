← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.10.2020
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"Утрата доверия", реализация нацпроектов и газификация: итоги заседания Гордумы
Впрочем, есть сегодня и чем гордиться, пермский опыт оказался полезен на федеральном уровне. Речь в первую очередь о проекте по формированию комфортной городской среды.
Юрий Уткин, депутат Пермской городской думы: "Действительно, те дворы, которые в последнее время отремонтированы, люди точно знают и говорят большое искреннее спасибо, но так далеко не по всем национальным проектам и нашим муниципальным программам. Поэтому есть куда стремиться".
Приняли депутаты и некоторые изменения в генеральный план Перми. Это нужно в первую очередь для того, чтобы начать активную газификацию частного сектора. Так, в ближайшее время в очереди на подключение к голубому топливу районы Язовая, Голый мыс и деревня Субботино.
Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы: "Сегодня газификация является одной из ключевых задач, которую ставит руководство страны вообще. И здесь мы тоже, безусловно, стоим на страже интересов и делаем все возможное, чтобы газ пришел в квартиры, в дома наших горожан, как можно быстрее".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.10.2020
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