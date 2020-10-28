"Утрата доверия", реализация нацпроектов и газификация: итоги заседания Гордумы

32 «за», двое «против». Депутаты Пермской городской Думы большинством голосов лишили полномочий председателя, своего коллегу Юрия Уткина. С инициативой отставки выступили 29 депутатов. В числе претензий звучали такие формулировки как «утрата доверия» и «отсутствие взаимодействия».Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы: "Мы в свое время избрали лидера, но лидер своих лидерских качеств не подтвердил. Хотя он человек такой достаточно активный. Но и депутаты посчитали главным аргументом — это утрата доверия. Вопрос начал обсуждаться с апреля, когда конфликт начался. Мы высказали свои претензии. Никаких выводов не последовало, а наоборот, конфронтация нарастала".Юрий Уткин при этом остается депутатом Пермской городской думы и продолжает работу в этом качестве. Так, в рамках часа депутата был заслушан доклад о реализации в краевом центре национальных проектов. Оказывается, из 13 общегосударственных направлений Пермь активно участвует только в четырех. На это и указали депутаты представителям администрации.Впрочем, есть сегодня и чем гордиться, пермский опыт оказался полезен на федеральном уровне. Речь в первую очередь о проекте по формированию комфортной городской среды.Юрий Уткин, депутат Пермской городской думы: "Действительно, те дворы, которые в последнее время отремонтированы, люди точно знают и говорят большое искреннее спасибо, но так далеко не по всем национальным проектам и нашим муниципальным программам. Поэтому есть куда стремиться".Приняли депутаты и некоторые изменения в генеральный план Перми. Это нужно в первую очередь для того, чтобы начать активную газификацию частного сектора. Так, в ближайшее время в очереди на подключение к голубому топливу районы Язовая, Голый мыс и деревня Субботино.Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы: "Сегодня газификация является одной из ключевых задач, которую ставит руководство страны вообще. И здесь мы тоже, безусловно, стоим на страже интересов и делаем все возможное, чтобы газ пришел в квартиры, в дома наших горожан, как можно быстрее".