В Перми на трех участках установлены комплексы замера средней скорости
Предварительно известны и места расположения комплексов фото- и видеофиксации. Это улица Якутская в Дзержинском районе, в Мотовилихе - улица Уинская на участке от Грибоедова до Восточного обхода, и шоссе Космонавтов в отрезке между перекрестками с ул. 9 мая и Советской армии.
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