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Чем богаты "Регионы России"
Продуктовый сектор выставки будет представлен мясными и рыбными деликатесами, молочной продукцией, ароматными специями, солеными и сушеными грибами, а также большим выбором восточных сладостей, халвы, мармелада, сухофруктов, меда.
Свежий улов традиционно привезет и компания "Рыбак Камчатки, которая известна пермякам по свежим дальневосточным деликатесам. Нерка, горбуша, палтус, красная икра, чавыча- морепродукты транспортируют исключительно в готовом виде, сохраняя вкус и полезные вещества. К примеру, рыбу коптят на натуральных опилках вишни, яблони или ольхи, за счет чего получают красивый цвет и тонкий аромат.
Выставка «Регионы России» будет работать на Пермской ярмарке до 1 ноября.
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