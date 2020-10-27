Фильм «Сердце Пармы» получит субсидию от Пермского края
Напомним, кинокартина является совместным проектом компаний «Профит», Star media и телеканала «Россия». Режиссер — Антон Мегердичев, известный по фильмам «Метро» и «Движение вверх». Съемки картины начались в конце 2018 года и проходили на территории Пермского края, в частности в Губахинском городском округе - в Каменном городе, на Крестовой горе, Шумихинских озерах, а также в районах рек Усьвы, Камы и Нижней Косьвы. Для съемок фильма на площадках были построены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях.
В основу сюжета лег исторический роман пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» о покорении Великой Перми Москвой в XV веке, а роли исполнили Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук и другие. В съемках масштабного кинопроекта приняли участие и жители Прикамья - 100 человек стали актерами массовых сцен, 30 – в качестве волонтеров. Премьера киноленты запланирована на 2021 год.
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