Прожиточный минимум пенсионера в 18 регионах не вырастет

Считать прожиточный минимум пенсионера будут по новой методике, однако, по мнению специалистов Счетной палаты, новый механизм расчета прожиточного минимума пенсионеров не обеспечит существенной прибавки к пенсии.Планируется, что прожиточный минимум пенсионера с 2021 года будет составлять 86% величины прожиточного минимума на душу населения, который также рассчитают по новой методике. Правительство решило, что прожиточный минимум на душу населения на очередной год не может быть ниже уровня текущего года."Эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен", – отмечает Счетная палата.Прожиточный минимум пенсионера в России установлен в диапазоне 8-19 тысяч рублей и зависит от региона, местных цен. В некоторых регионах показатель не меняется в течение нескольких лет, и это снижает пенсионные выплаты по сравнению с предыдущим годом.По данным Счетной палаты, в 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера осталась на уровне 2019 года в 24 регионах, из них в 9-ти регионах размер не менялся с 2018 года. В итоге в этих 24 региона общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей федеральной социальная доплаты составило от 0 до 10 рублей.Если в этих субъектах Российской Федерации ПМП будет и дальше оставаться без изменений, то общая сумма выплат вместо увеличения после индексации может уменьшаться.В 18 регионах в 2021 году размер прожиточный минимум пенсионера не изменится, а в 15 из них показатель останется неизменным третий год подряд.