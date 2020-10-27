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Депутаты рассматривают вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Гордумы →
Масочный режим вводится по всей России
Также главам регионов рекомендовано запретить все развлекательные мероприятия и ночную работу предприятий общепита - с 11 вечера до 6 утра.
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