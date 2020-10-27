В Пермском крае реконструируют 5 футбольных стадионов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел системный час по вопросам спорта, на котором обсуждалась программа развития футбола. Этим видом спорта в регионе занимается более 22 тыс. человек. К 2024 году планируется достичь показателя в 36 тыс. Одним из основных факторов в его достижении является развитие спортивной инфраструктуры.Министерством спорта проведен анализ существующих полноразмерных футбольных стадионов. Всего в Пермском крае их 40, и только 12 – в удовлетворительном состоянии.Уже в следующем году начнутся работы по модернизации стадиона «Россия» в Краснокамске, который является центром спортивной жизни для жителей города. Преобразование объекта будет проводиться в рамках национального проекта «Демография», на эти цели из федерального бюджета Пермский край получил 40 млн руб. По условиям выделения субсидии, еще по 5% от этой суммы будут выделены из регионального и муниципального бюджетов. Таким образом, общая сумма реконструкции составит 44 млн руб. В рамках модернизации на поле​ уложат новый искусственный газон, на беговых дорожках появится резиновое покрытие.​ Благодаря обновлениям, на стадионе смогут проходить краевые и региональные соревнования.Также масштабный ремонт полноразмерных футбольных стадионов начнется в Кудымкаре, Кунгуре и Верещагино. В Чернушке работы будут проводиться за внебюджетные средства. По всем объектам сейчас идет разработка проектно-сметной документации. После обновления спортивных объектов муниципальные центры смогут принимать футбольные турниры как местного, так и краевого масштаба.