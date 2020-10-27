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В Пермском крае реконструируют 5 футбольных стадионов
Министерством спорта проведен анализ существующих полноразмерных футбольных стадионов. Всего в Пермском крае их 40, и только 12 – в удовлетворительном состоянии.
Уже в следующем году начнутся работы по модернизации стадиона «Россия» в Краснокамске, который является центром спортивной жизни для жителей города. Преобразование объекта будет проводиться в рамках национального проекта «Демография», на эти цели из федерального бюджета Пермский край получил 40 млн руб. По условиям выделения субсидии, еще по 5% от этой суммы будут выделены из регионального и муниципального бюджетов. Таким образом, общая сумма реконструкции составит 44 млн руб. В рамках модернизации на поле уложат новый искусственный газон, на беговых дорожках появится резиновое покрытие. Благодаря обновлениям, на стадионе смогут проходить краевые и региональные соревнования.
Также масштабный ремонт полноразмерных футбольных стадионов начнется в Кудымкаре, Кунгуре и Верещагино. В Чернушке работы будут проводиться за внебюджетные средства. По всем объектам сейчас идет разработка проектно-сметной документации. После обновления спортивных объектов муниципальные центры смогут принимать футбольные турниры как местного, так и краевого масштаба.
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