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Служба крови Пермского края нуждается в донорах
с 26 октября отменены все выездные дни донора. Прием доноров организован в стационарных пунктах – станциях и отделениях переливания крови в Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.
Как поясняют в Службе переливания крови, компоненты крови жизненно необходимы для оказания полноценной и своевременной медицинской помощи при лечении многих патологических состояний в гематологии, онкологии, терапии, хирургии, травматологии, акушерстве, педиатрии.
Чтобы обеспечить бесперебойную поставку компонентов, необходимо чтобы каждый день на станции приходило от 165 доноров. Сейчас, к сожалению, приходит половина.
Прием доноров на станциях переливания крови в Перми и Кунгуре организован по предварительной записи по телефону. Во время записи сотрудник Службы крови проводит предварительный опрос на наличие противопоказаний.
Пермская краевая станция переливания крови находится по адресу: Пермь, ул. Лебедева, 54 и принимает доноров в будни с 08.00 до 13.30 (в пятницу до 13.00). Запись – за 1 день до сдачи крови по тел. 8 (342) 282-53-21, прием звонков – понедельник-четверг 13.30-15.00 и пятница 12.30-14.00.
Кунгурский филиал ГБУЗ «ПКСПК» находится по адресу: Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45г и принимает доноров в будни с 08.00 до 13.30 (в пятницу до 13.00). Запись идет вперед на несколько дней по тел. 8 (34 271) 2-69-61, прием звонков – понедельник-четверг 13.30-15.00 и пятница 12.30-14.00.
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