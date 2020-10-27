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В каникулы для пермских школьников работают разновозрастные отряды
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, наполняемость отрядов на базе школ предусматривает не более 10 человек. Досуговые программы рассчитаны педагогами на 3 часа в день. Возможна организация онлайн-мероприятий. Всего в осенний период участниками разновозрастных отрядов станут 2 210 детей.
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