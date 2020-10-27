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Система непрерывной подачи чернил - СНПЧ для Epson TX117
Изобретатели всего мира уже долгие годы трудятся на технологиями и методами упростить нашу жизнь. Сделать рутинные операции автоматическими и освободить больше времени на любимые занятия. Так появились посудомоечные и стиральные машины, кухонные комбайны, микроволновки и даже принтеры.
Выгода с СНПЧ для принтера Epson TX117.
Принтеры и МФУ помогают нам учиться и работать повсеместно. Простота конструкции благодаря современным разработкам позволяет установить, настроить и обслуживать принтер самостоятельно. Но есть один недочет. Стоимость печати продолжает оставаться очень дорогой. Оригинальные расходные материалы, даже крупному предприятию влетают в копеечку.
Есть ли способ уменьшить затраты на покупку расходных материалов для принтера? Отвечаем есть! С этой задачей успешно справляется Система непрерывной подачи чернил - СНПЧ для Epson TX117 и других струйных принтеров.
Почему СНПЧ для Epson Stylus TX117 это выгодно?
Система непрерывной подачи чернил, разработана с целью:
- - сократить расходы на покупку картриджа для принтера;
- -предоставить возможность визуально контролировать расход чернил в картридже в процессе печати;
- -пополнять картридж чернилами необходимого цвета;
- -покупать чернила в разном объеме от 75 до 1000 гр, в зависимости от потребности.
По отзывам потребителей, им удалось сократить расходы на покупку картриджей почти в 30 раза, что позволило удешевить стоимость печатного листа в десятки раз.
Как работает Система непрерывной подачи чернил для Epson TX1177?
СНПЧ для струйных принтеров, это система из трех блоков. Внешний блок устанавливается снаружи и в него заправляются чернила. Для каждого цвета свой контейнер из полупрозрачного пластика. Второй блок - напоминает картридж, он помещается в принтер в отсек для картриджа и соединен с внешним блоком гибким многоканальным шлейфом из силикона. Такое шлейфовое соединение позволяет качать чернила из внешнего блока во внутренний.
Чернила и СНП продаются отдельно. Это сделано для удобства потребителей, каждый купит тот комплект цветов и тот объем, который посчитает нужным.
Преимущества СНПЧ для Epson Stylus TX117
СНПЧ для струйных принтеров Epson Stylus TX117 покоряет владельцев своими преимуществами:
- -Возможность многократного применения - однажды приобретенная СНПЧ, будет служить неограниченное время, требуя только своевременной дозаправки.
- -Экономия - по сравнению с оригинальными картриджами, покупатели отмечают снижение расходов в 30 раз.
- -Внешний блок выполнен из полупрозрачного пластика - благодаря, чему можно следить за уровнем расхода чернил и не допустить неожиданной остановки печати.
- -При покупке чернил, можно выбрать нужный объем флакона, и любимого производителя.
- -Качество чернил и печати не уступают печати с использованием оригинальных комплектующих.
Установить и настроить СНП можно самостоятельно, благодаря подробной инструкции.
Изобретатели всего мира уже долгие годы трудятся на технологиями и методами упростить нашу жизнь. Сделать рутинные операции автоматическими и освободить больше времени на любимые занятия. Так появились посудомоечные и стиральные машины, кухонные комбайны, микроволновки и даже принтеры.
Выгода с СНПЧ для принтера Epson TX117.
Принтеры и МФУ помогают нам учиться и работать повсеместно. Простота конструкции благодаря современным разработкам позволяет установить, настроить и обслуживать принтер самостоятельно. Но есть один недочет. Стоимость печати продолжает оставаться очень дорогой. Оригинальные расходные материалы, даже крупному предприятию влетают в копеечку.
Есть ли способ уменьшить затраты на покупку расходных материалов для принтера? Отвечаем есть! С этой задачей успешно справляется Система непрерывной подачи чернил - СНПЧ для Epson TX117 и других струйных принтеров.
Почему СНПЧ для Epson Stylus TX117 это выгодно?
Система непрерывной подачи чернил, разработана с целью:
- -сократить расходы на покупку картриджа для принтера;
- -предоставить возможность визуально контролировать расход чернил в картридже в процессе печати;
- -пополнять картридж чернилами необходимого цвета;
- -покупать чернила в разном объеме от 75 до 1000 гр, в зависимости от потребности.
По отзывам потребителей, им удалось сократить расходы на покупку картриджей почти в 30 раза, что позволило удешевить стоимость печатного листа в десятки раз.
Как работает Система непрерывной подачи чернил для Epson TX1177?
СНПЧ для струйных принтеров, это система из трех блоков. Внешний блок устанавливается снаружи и в него заправляются чернила. Для каждого цвета свой контейнер из полупрозрачного пластика. Второй блок - напоминает картридж, он помещается в принтер в отсек для картриджа и соединен с внешним блоком гибким многоканальным шлейфом из силикона. Такое шлейфовое соединение позволяет качать чернила из внешнего блока во внутренний.
Чернила и СНП продаются отдельно. Это сделано для удобства потребителей, каждый купит тот комплект цветов и тот объем, который посчитает нужным.
Преимущества СНПЧ для Epson Stylus TX117
СНПЧ для струйных принтеров Epson Stylus TX117 покоряет владельцев своими преимуществами:
- -Возможность многократного применения - однажды приобретенная СНПЧ, будет служить неограниченное время, требуя только своевременной дозаправки.
- -Экономия - по сравнению с оригинальными картриджами, покупатели отмечают снижение расходов в 30 раз.
- -Внешний блок выполнен из полупрозрачного пластика - благодаря, чему можно следить за уровнем расхода чернил и не допустить неожиданной остановки печати.
- -При покупке чернил, можно выбрать нужный объем флакона, и любимого производителя.
- -Качество чернил и печати не уступают печати с использованием оригинальных комплектующих.
Установить и настроить СНП можно самостоятельно, благодаря подробной инструкции.
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