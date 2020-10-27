Знаменитый балетный конкурс "Арабеск" впервые в своей истории проходит без зрителей. В зале только члены жюри и артисты. Все находящиеся в стенах театра оперы и балета сдавали тест на коронавирус. Несколько участников из-за положительного результата принять участие в конкурсе не смогли.Культура вновь онлайн. Зал почти пустой, зато у экранов мониторов соберутся тысячи зрителей. Первая трансляция конкурса пройдёт 28 октября."Арабеск" впервые проходит без зрителей. Но меры безопасности сейчас превыше всего. Обязательное условие - маски. Снять артистам их можно только перед самим выступлением.В таких непростых условиях в этом году на Сцене Пермского театра оперы и балета состязаются молодые артисты и хореографы со всего мира. В основном конкурсе — 34 участника. В современном танце - 50 хореографов и 39 исполнителей.Елена Завершинская, директор Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой: "Есть девочка из Аргентины. Она прилетела через Барселону. За неделю до конкурса мы разослали письма, что без теста на ковид, мы участников не принимаем. Несколько человек отсеялись по этой причине".Открыл конкурс балет "Анюта" в постановке и с участием Владимира Васильева. В этом году выдающемуся артисту, балетмейстеру, режиссёру исполнилось 80 лет. Но в работе все тот же пыл.Один из уникальных случаев в истории, когда на сцене балет появился, буквально сойдя с телеэкрана. Постановка знаковая и для конкурса, который сейчас носит имя Екатерины Максимовой- именно она долгие годы вместе с Владимиром Васильевым исполняла в спектакле главную партию.Владимир Васильев, артист балета, балетмейстер, хореограф, театральный режиссёр: "Этот балет задумывался и был поставлен специально для Екатерины Максимовой. Он до сих пор уже много лет в репертуаре и на сценах многих театров. Здесь в Перми — это новая редакция. Здесь новые декорации, новые костюмы".Пока молодые артисты покоряют пермскую сцену, победители и лауреаты конкурса прошлых лет с ностальгией вспоминают свои первые шаги в большом балете. Александр Могилев свою жизнь разделяет на «до» и «после» конкурса. В 2012 «Арабеск» перевернул всю его жизнь.Александр Могилев, обладатель премии за лучшее исполнение номера современной хореографии конкурса «Арабеск» 2012: "Настал тот момент, когда простой парень, который никогда не занимался в хореографическом училище, имеет право на высказывание на большой сцене. Потом начались гастроли с солистами театров".Джой Вомак свое выступление на конкурсе не забудет никогда. Трудности с которыми там ей пришлось столкнуться, только делали девушку сильнее - она еще с большой страстью стремилась стать лучшей.Джой Вомак, лауреат второй премии и обладатель приза продюсерской компании Globex Promotion «За творческую индивидуальность» конкурса «Арабеск» 2014: "Так классно было именно танцевать. Были моменты страшные, были ошибки, я помню как я расплакалась. Сейчас я работаю в Америке". Представители страны восходящего солнца, участники конкурса 2012 года, сейчас танцуют на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Пермским зрителям передают привет.Мидори Тэрада и Коя Окава лауреаты конкурса «Арабеск» 2012: "Мы участвовали в 2012 году. Этот конкурс стал для нас большим опытом. Мы были счастливы, что танцевали перед легендами русского балета. Нам понравился Пермь, зрители нас очень хорошо приняли".Впереди новые туры, новые успехи, победы и падения, радость и слезы. Трансляции в режиме прямого включения пройдут на сайте театра, его YouTube-канале и на официальной странице ВКонтакте.