Субсидия на покупку колесной сельхозтехники - новый вид помощи для аграриев

Минсельхоз Пермского края напоминает, что уже в ближайшую пятницу, 30 октября, заканчивается срок подачи заявок на получение субсидии, по которой можно вернуть до половины средств, потраченных на покупку колесной сельхозтехники. Новый вид помощи уже получили некоторые хозяйства и фермеры.Новую универсальную дорожную машину в агрофирме «Труд» приобрели всего несколько недель назад. Евгений рассказывает, по сравнению со старой техникой - небо и земля.Евгений Лазарев, машинист-тракторист: "Кондиционер. На том не было. Каждый рычаг отдельно на все агрегаты, а тут все на джойстиках. Все делаем. И погрузочные работы, зима придет – бульдозерные работы".В этом году, чтобы еще больше повысить производительность хозяйства, здесь приобрели серьезный комплекс техники - это и телеги, и культиваторы, а также тракторы и комбайны. Причем на одну из машин раз в год можно получить возмещение до 50% от стоимости. Такую возможность аграриям дает новая субсидия. Владимир Юшков, директор ООО "Агрофирма "Труд": "Это очень серьезное достижение, серьезный плюс и подспорье для фермеров и сельхозтоваропроизводителей. Когда мы приобретаем новую технику, более энергонасыщенную, энергоемкую, которая повысит производительность в несколько раз, конечно, это серьезный шаг вперед".Рассчитывать на субсидию могут сельскохозяйственные организации, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, а также те, кто ведет личное подсобное хозяйство.Деньги возместят и за приобретение импортной техники. В этом случае сумма компенсации будет немного меньше - 40% от стоимости.Компенсация распространяется на крупногабаритную колесную технику, такую как трактор, комбайн, овощеуборочные машины. На эти цели из бюджета Пермского края в этом году выделено 100 млн рублей, на следующий 2021 - 200 миллионов.Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Последние года три мы много говорили об актуальности, поскольку у нас большой потенциал в технологическом перевооружении для улучшения показателей отрасли. Нам было важно создать условия для рывка, для серьезной замены устаревшего оборудования в Пермском крае".Программа рассчитана на несколько лет. Подать заявку на получении субсидии можно в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края до 30 октября.