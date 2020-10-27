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Театр без зрителей - как свадьба без невесты
Сергей Федотов, художественный руководитель театра «У Моста»: « В Москве, в Санкт-Петербурге и в других регионах России, где уровень заболеваемости существенно выше, чем в Пермском крае, такие ограничительные меры сейчас не вводятся».
В других пунктах про температурный контроль зрителей и артистов, а также непонимание того, что закрыться необходимо только подконтрольным ведомству учреждениям - и это не только театры, но и библиотеки, кинотеатры, музеи, - а частные продолжат работать с учетом всех санитарных правил, конечно.
При этом речь не идёт о полном закрытии. Зрителям нельзя – это да. Сотрудникам можно. В театре кукол внеплановые каникулы потратят на репетиции. На постановки, что выпали из афиши, можно будет прийти в более благоприятное время. Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Нас это сильно огорчает, что нас закрывают, потому что мы готовы к работе, нам есть что показать".
И тут вновь приходят на помощь современные технологии. В Музее пермских древностей обойдутся без цифровизации скелета мамонта, но расскажут о нём в прямом эфире в социальной сети.
Егор Мельников, заведующий отделом природы пермского краеведческого музея: "Есть уже наработки за пять месяцев самоизоляции, какие-то проекты мы продолжим, например, «Ночные сказки о мамонте» в прямом эфире «Музей пермских древностей» в группе ВКонтакте. Также мы подтвердили своё участие в «Ночи искусств – 2020. Онлайн».
Престижный конкурс артистов балета «Арабеск» в Театре оперы и балета проходит без зрителей. Но именно в конкурсной части. Открытие под премьеру балета «Анюта» за два дня до ограничительных мер ценители прекрасного ещё успели посмотреть.
Елена Завершинская, директор открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой: "За неделю до начала конкурса мы всем разослали письма о том, что без теста на ковид мы участников не принимаем. И несколько человек отсеялось по этой причине". В Министерстве культуры по поводу приказа дали только устные пояснения. Ответ на вопрос "зачем" понятен. Ситуация с инфекцией непростая. Почему частные не закрыли? Потому что они - частные. По финансовым потерям во время простоя – позже будут приниматься отдельные решения.
В тексте приказа регионального Минкульта обо всех ограничениях в государственных культурных учреждениях расписано подробно, продлятся они до 8 ноября, с припиской временно. Но мы знаем, что ничего нет более постоянного, чем временное, ведь речь идет о коронавирусе.
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