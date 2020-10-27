Театр без зрителей - как свадьба без невесты

Минимум две недели будут закрыты для посетителей все муниципальные и краевые филармонии, театры и музеи. Последним, правда, повезло - противоэпидемические ограничения обошли стороной открытые площадки, какие есть в Хохловке или «Перми-36». При этом решения оперштаба не коснулись учреждений культуры частной принадлежности. Что, мягко говоря, вызывает некоторое недоумение.Сегодня в театре «У Моста» должны были дать «Идиота». Но на ближайшие две недели все спектакли отменены. Никакой мистики – приказ Министерства культуры Пермского края. Худрук Сергей Федотов с решением не согласился. Свою позицию руководитель обозначил в сети, обратившись к губернатору.Сергей Федотов, художественный руководитель театра «У Моста»: « В Москве, в Санкт-Петербурге и в других регионах России, где уровень заболеваемости существенно выше, чем в Пермском крае, такие ограничительные меры сейчас не вводятся».В других пунктах про температурный контроль зрителей и артистов, а также непонимание того, что закрыться необходимо только подконтрольным ведомству учреждениям - и это не только театры, но и библиотеки, кинотеатры, музеи, - а частные продолжат работать с учетом всех санитарных правил, конечно.При этом речь не идёт о полном закрытии. Зрителям нельзя – это да. Сотрудникам можно. В театре кукол внеплановые каникулы потратят на репетиции. На постановки, что выпали из афиши, можно будет прийти в более благоприятное время. Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Нас это сильно огорчает, что нас закрывают, потому что мы готовы к работе, нам есть что показать".И тут вновь приходят на помощь современные технологии. В Музее пермских древностей обойдутся без цифровизации скелета мамонта, но расскажут о нём в прямом эфире в социальной сети.Егор Мельников, заведующий отделом природы пермского краеведческого музея: "Есть уже наработки за пять месяцев самоизоляции, какие-то проекты мы продолжим, например, «Ночные сказки о мамонте» в прямом эфире «Музей пермских древностей» в группе ВКонтакте. Также мы подтвердили своё участие в «Ночи искусств – 2020. Онлайн».Престижный конкурс артистов балета «Арабеск» в Театре оперы и балета проходит без зрителей. Но именно в конкурсной части. Открытие под премьеру балета «Анюта» за два дня до ограничительных мер ценители прекрасного ещё успели посмотреть.Елена Завершинская, директор открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой: "За неделю до начала конкурса мы всем разослали письма о том, что без теста на ковид мы участников не принимаем. И несколько человек отсеялось по этой причине". В Министерстве культуры по поводу приказа дали только устные пояснения. Ответ на вопрос "зачем" понятен. Ситуация с инфекцией непростая. Почему частные не закрыли? Потому что они - частные. По финансовым потерям во время простоя – позже будут приниматься отдельные решения.В тексте приказа регионального Минкульта обо всех ограничениях в государственных культурных учреждениях расписано подробно, продлятся они до 8 ноября, с припиской временно. Но мы знаем, что ничего нет более постоянного, чем временное, ведь речь идет о коронавирусе.