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Глава Перми проинспектировал строительство нового физкультурно-оздоровительного центра
Завершено устройство фундамента, продолжается сборка металлических опор спортзала. Новый центр на улице Веденеева городские власти возводят в рамках национального проекта «Демография», цель которого — увеличить количество регулярно занимающихся спортом. Здесь будут располагаться сразу 6 спортивных залов – игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой, два зала для единоборств. Местные жители предлагают назвать спортивный комплекс «Молодёжным».Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Здесь сегодня никакого спортивного объекта просто нет. Безусловно, на месте, где стояло старое спортивное сооружение НПО «Искра», как раз жители микрорайона говорили, требуется спортивный комплекс. Каркас уже практически закончен, ведутся работы. В следующем году, в первом полугодии этот ФОК примет своих первых посетителей".
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