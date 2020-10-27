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Представлена дорожная карта по достройке 9 проблемных домов в Перми
Схема работы по достройке проблемных объектов единая, она включает в себя несколько этапов:
- Решение Федерального фонда о достройке дома;
- Заключение соглашения между Федеральным фондом и Региональным фондом о софинансировании мероприятий по достройке;
- Передача прав на достройку Региональному фонду;
- Проведение обследования технического состояния объекта;
- Проектирование и получение положительного заключения госэкспертизы на проект;
- Строительство объекта и ввод в эксплуатацию.
Так как Федеральный фонд принимает решения поочередно, некоторые объекты уже прошли несколько этапов дорожной карты.
Долгострой по ул. Толмачева, 15 находится на стадии технического обследования, результаты ожидаются в начале ноября. Напомним, в 2019 году ПАИЖК безвозмездно разработало проектную документацию на завершение строительства дома. Так как проект достройки разработан почти год назад, а строительные работы в это время не велись, необходимо проверить, остался ли проект актуальным или требует изменений. Если состояние объекта потребует внесения изменений в проектную документацию, будет определен подрядчик для выполнения этих работ. Срок проектирования для любого проблемного объекта – 8 месяцев.
Дома по ул. Екатерининской, 175 находятся в процессе передачи прав на достройку Региональному фонду. Передача проходит в судебном порядке. Заседание назначено на 16 ноября.
По домам по ул. Кировоградской, 68а, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и ул. Декабристов, 97 ожидается подписание соглашения о софинансировании достройки Федеральным и Региональным фондами защиты прав дольщиков.
Как отметила Наталья Иващенко, гендиректор Регионального фонда защиты прав граждан-участников строительства, законодательством установлен единый максимальный срок достройки проблемного дома – 3 года с момента передачи прав Региональному фонду.
Всего в Пермском крае 58 проблемных объектов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Права дольщиков этих домов должен восстановить Федеральный фонд. Застройщики 10 объектов банкротами не признаны, но не справляются со своими обязательствами. Чтобы решить эту проблему, правительство Пермского края утвердило дополнительные региональные меры поддержки, предполагающие выдачу займа на достройку объекта. С помощью займа застройщик «Сириус» достраивает проблемный ЖК «Пушкарский».
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