В повестке дня - корректировки в бюджет

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Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Центральным вопросом в рамках часа депутата будем смотреть исполнение национальных проектов в городе Перми. Это очень важная тема и, конечно же, эта тема завязана с 300-летием города в Перми, потому что очень многие проекты пересекаются друг с другом, поэтому ожидаем, что будет достаточно много вопросов, уточнений".
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