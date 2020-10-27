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Киста зуба — диагностика и лечение
Киста зуба представляет собой патологическую полость, которая окружает корень зуба, выстлана эпителием и наполнена жидким содержимым. Чаще всего она образуется в верхней челюсти. Образование кисты может спровоцировать кариозный процесс или травма зуба.
Чаще всего заболевание проходит бессимптомно. Но если в кисте возникает вторичная инфекция, пациент может отмечать выраженный болевой синдром.
Диагностика
Диагностика заключается в визуальном обследовании ротовой полости. Часто пациента направляют на рентгенографию. На рентгеновском снимке киста выглядит, как темная область, локализованная вверху корня зуба. Лучевая диагностика позволяет дифференцировать кисту и псевдокисту - последняя отличается тем, что не выстлана слоем эпителия, поэтому имеет на рентгеновском снимке менее четкие границы.
При необходимости проводится гистопатологическое исследование, позволяющее отличить кисту от злокачественных новообразований.
Удаление кисты
Удаление проводится хирургическим путем - http://www.razumenko.ru/moscow/udalenie-zuba/udalenie-kisty-zuba. Операция называется цистэктомией. Используя местное или общее обезболивание, врач проводит иссечение оболочки кисты, а также удаляет верхушку корня зуба. Все манипуляции хирург проводит через небольшой разрез десны. Как правило, пациент может покинуть клинику в день проведения операции.
Реже применяется цистотомия - операция, при проведении которой удаляется только передняя стенка кисты. Такая операция используется для удаления кист большого размера. После извлечения содержимого кисты проводится тампонада, и кистозная полость постепенно уменьшается в размерах, замещаясь здоровой костной тканью. Цистотомия легче переносится, хотя и сопровождается более длительным восстановительным периодом.
Лечение кисты
В некоторых случаях прибегать к операции не требуется, заболевание удается вылечить при помощи терапевтических методов - http://www.razumenko.ru/moscow/udalenie-zuba/udalenie-kisty-zuba/lechenie-kisty-zuba. Терапия показана пациентам, у которых размер кисты не превышает одного сантиметра.
В таких случаях врач сначала распломбирует каналы зуба, проводит их антисептическую обработку, а затем вводит в полость кисты пасту, содержащую соединения кальция. Для полного излечения одной процедуры недостаточно, обычно ее требуется повторить через 5-8 недель.
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