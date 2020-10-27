Задолжала по алиментам более 1 млн рублей. В Прикамье суд отправил безответственную мать в колонию
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, на протяжении нескольких лет женщина свои родительские обязанности не исполняла, материальной и иной помощи детям не оказывала. За уклонение от уплаты алиментов ей дважды назначалось наказание в виде административного ареста, трижды женщина привлекалась к уголовной ответственности и исправительным работам. Тем не менее, никаких выводов гражданка для себя не делала, продолжала вести беззаботный образ жизни и о сыновьях не вспоминала. Когда сумма долга по алиментам превысила 1 млн рублей, в отношении должницы вновь было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей».
С учетом того, что исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, суд приговорил алиментщицу к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
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