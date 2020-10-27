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В Ленинском районе Перми откроется городская ярмарка
Организатор ярмарок следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и исполнением методических рекомендаций Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции,
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