← В Прикамье обсудили возможность массового перехода на удаленный режим работы
Новый сбой: пермяки не могут записаться через портал госуслуг на регистрацию автомобиля
Подробности выясняла Марина Печенова.
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В Прикамье обсудили возможность массового перехода на удаленный режим работы
|
26.10.2020 в 11:44
20.10.2020 в 10:20
14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
20.10.2020 в 15:52
20.10.2020 в 11:20
14.10.2020 в 14:29
08.10.2020 в 12:05
25.09.2020 в 09:05
Субсидия на покупку колесной сельхозтехники - новый вид помощи для аграриев
Театр без зрителей - как свадьба без невесты
Глава Перми проинспектировал строительство нового физкультурно-оздоровительного центра
Представлена дорожная карта по достройке 9 проблемных домов в Перми
В повестке дня - корректировки в бюджет
Задолжала по алиментам более 1 млн рублей. В Прикамье суд отправил безответственную мать в колонию
В Ленинском районе Перми откроется городская ярмарка
Новый сбой: пермяки не могут записаться через портал госуслуг на регистрацию автомобиля
В Прикамье обсудили возможность массового перехода на удаленный режим работы
Лекарств в аптеках стало больше
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.10.2020
Губернатор обсудил с директорами крупнейших предприятий меры безопасности работников в период пандемии
Опубликован рейтинг управляющих компаний Прикамья
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если тест на COVID-19 оказался положительным
Самым холодным днем недели станет вторник
Пермяка судят за фото генерала Власова, опубликованное на сайте акции "Бессмертный полк"
В Перми пройдет плановое отключение холодного водоснабжения
В краевом Минздраве заявили, что мест в больницах достаточно
На Всероссийском Форуме центров «Точка роста» обсудят актуальные проблемы школы
Пермские школьники могут принять участие во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности
Учреждения культуры Перми вводят меры по профилактике коронавируса
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 155 случаев коронавируса
Движение по ул. Героев Хасана восстановлено
С 23 ноября в Перми будет расширена зона платной парковки
Система обязательной маркировки лекарств переведена в «уведомительный» режим
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье обсудили возможность массового перехода на удаленный режим работы
Лекарств в аптеках стало больше
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.10.2020
Губернатор обсудил с директорами крупнейших предприятий меры безопасности работников в период пандемии
Опубликован рейтинг управляющих компаний Прикамья
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если тест на COVID-19 оказался положительным
Самым холодным днем недели станет вторник
Пермяка судят за фото генерала Власова, опубликованное на сайте акции "Бессмертный полк"
В Перми пройдет плановое отключение холодного водоснабжения
В краевом Минздраве заявили, что мест в больницах достаточно
Добавить комментарий: