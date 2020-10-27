В Прикамье обсудили возможность массового перехода на удаленный режим работы

На селекторе у губернатора Прикамья в режиме видеоконференции сегодня собрались представителей всех крупных предприятий региона. Обсуждали возможный всеобщий переход на удаленный режим работы. Сейчас из дома в среднем по краю работают 7 процентов сотрудников. Весной этот показатель доходил до трети от всех работающих. В условиях роста заболеваемости Дмитрий Махонин еще раз попросил пересмотреть кадровую политику и перевести на «удаленку» всех, кто без ущерба для общего дела может трудиться за пределами офиса или даже цеха. Пока нет режима всеобщей самоизоляции, заставить руководство предприятий отправить своих подчиненных на дистант невозможно. Поэтому глава региона пока убеждает присоединиться к общему делу борьбы с пандемией.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы бы хотели, чтобы вы максимально посмотрели, сколько работников, особенно офисного персонала, могли бы перейти на удаленную форму работы, тем самым снизив контактность людей, тем самым дать возможность нашей медицине сделать определенную передышку".
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