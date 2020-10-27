Лекарств в аптеках стало больше

В связи с ажиотажным спросом на некоторые медикаменты федеральный Минпромторг смягчил требования по маркировке лекарственных препаратов. Ранее многие участники рынка жаловались на то, что онлайн-система мониторинга часто дает сбои, из-за этого товар не может поступить в продажу, пылится на складах и усиливает дефицит. В субботу вышел приказ Минпромторга. В ближайшей аптеке есть позиции самых востребованных этой осенью лекарств. В соседней аптеке, даже если они отсутствуют, привезти обещают оперативно. Еще менее недели назад купить антибиотики и противовирусные было невозможно.О проблемах тогда заявили на совещании у главы региона Дмитрия Махонина. Руководители аптечных сетей признались: дело не только в ажиотажном спросе. С 1 июля этого года каждая упаковка должна пройти маркировку в федеральной системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Но вместо оперативного онлайн-сервиса, фармацевтические аптечные организации получили неповоротливую систему, ответа которой приходится ждать неделями.Александр Броварец, собственник сети аптек: "У нас на сегодняшний день в аптеках 750 позиций лежит мёртвым грузом. На нашем оптовом подразделении лежит 1 млн 270 тысяч упаковок". Ситуация с маркировкой — в компетенции федеральных властей. Вот, что заявили в Минпромторге 24 октября.Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации: «Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки».В аптеках признались — продать лекарства из наличия стало легче, но их руководители радоваться не спешат. Первый момент, в котором они сомневаются — почему, если есть документ Минпромторга, всё ещё нет моратория на административную ответственность за продажу немаркированного товара. Евгения Шабалина, помощник директора по новым технологиям фармацевтической компании: "Для того чтобы даже этот уведомительный характер заработал, аптекам нужно перепрограммировать своё программное обеспечение. У всех разные разработчики, да и не все разработчики пойдут без законодательной базы на изменения".Также Евгения Шабалина сомневается в том, что не будет проблем с поставками от производителей — ведь их от работы с маркировкой не освободили. Впрочем, как заявили краевые власти, на этой неделе прибудет крупная партия дефицитных лекарств, которые поступят в аптеки. Тем не менее, люди продолжают скупать антибиотики и противовирусные — через интернет их почти не найти, поэтому многие переключились на телефонные справочные.Пятая попытка дозвониться до диспетчера одной из аптечных сетей не увенчалась успехом. В дефиците оказались не только лекарства, но и информация. Исправить ситуацию должна единая для всего региона справочная служба по наличию самых востребованных лекарств.О её создании заявлено в прошлую среду с обещанием запустить в течение недели. А пока самый верный способ — дойти до ближайшей аптеки — здесь лекарств действительно стало больше.