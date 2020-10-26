← Губернатор обсудил с директорами крупнейших предприятий меры безопасности работников в период пандемии
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.10.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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← Губернатор обсудил с директорами крупнейших предприятий меры безопасности работников в период пандемии
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.10.2020 в 11:44
20.10.2020 в 10:20
14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
20.10.2020 в 15:52
20.10.2020 в 11:20
14.10.2020 в 14:29
08.10.2020 в 12:05
25.09.2020 в 09:05
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.10.2020
Губернатор обсудил с директорами крупнейших предприятий меры безопасности работников в период пандемии
Опубликован рейтинг управляющих компаний Прикамья
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если тест на COVID-19 оказался положительным
Самым холодным днем недели станет вторник
Пермяка судят за фото генерала Власова, опубликованное на сайте акции "Бессмертный полк"
В Перми пройдет плановое отключение холодного водоснабжения
В краевом Минздраве заявили, что мест в больницах достаточно
На Всероссийском Форуме центров «Точка роста» обсудят актуальные проблемы школы
Пермские школьники могут принять участие во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности
Учреждения культуры Перми вводят меры по профилактике коронавируса
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 155 случаев коронавируса
Движение по ул. Героев Хасана восстановлено
С 23 ноября в Перми будет расширена зона платной парковки
Система обязательной маркировки лекарств переведена в «уведомительный» режим
Большая книжная ярмарка переносится на конец декабря
В Кунгуре прошел фестиваль ГТО «Спорт для всех!»
Налоговые инспекции перешли на прием налогоплательщиков только по записи
4 ноября в Перми будет запрещена продажа алкоголя
В Прикамье вступают в силу новые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом
За неделю от коронавируса вылечились 600 жителей Прикамья
В Пермском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ломбард
Пермский край. Неделя за 159 секунд
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор обсудил с директорами крупнейших предприятий меры безопасности работников в период пандемии
Опубликован рейтинг управляющих компаний Прикамья
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если тест на COVID-19 оказался положительным
Самым холодным днем недели станет вторник
Пермяка судят за фото генерала Власова, опубликованное на сайте акции "Бессмертный полк"
В Перми пройдет плановое отключение холодного водоснабжения
В краевом Минздраве заявили, что мест в больницах достаточно
На Всероссийском Форуме центров «Точка роста» обсудят актуальные проблемы школы
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 155 случаев коронавируса
В Пермском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ломбард
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