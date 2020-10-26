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Губернатор обсудил с директорами крупнейших предприятий меры безопасности работников в период пандемии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с директорами крупнейших предприятий, с которыми обсудил меры обеспечения безопасности работников в период распространения коронавируса. В Пермском крае растет ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19. Большая часть заболевающих – жители работоспособного возраста, около половины – жители старше 60 лет.
Дмитрий Махонин обозначил, что сейчас как никогда важна координация действий властей и предприятий, отметив, что, согласно законодательству, руководители компаний несут персональную ответственность за выполнение всех предписанных мер безопасности.
«Заболеваемость растет, и регион обязан принимать меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан. Вхождение в режим полной самоизоляции станет крайне чувствительным для экономики, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Поэтому сейчас необходимо очень ответственно подойти к переводу работников на удаленную форму работы. В первую очередь, из групп риска – старшего поколения и тех, кто имеет хронические заболевания. Напомню, в мае этот показатель был в районе 30%, сейчас только 7%. При этом показатели заболеваемости сейчас в разы выше. Мы видим, что крупные предприятия выполняют рекомендации, и до 20% работников переведены на удаленную форму работы. Это позволит снизить контактность людей и дать передышку нашей медицине по оказанию помощи. Кроме того, у нас школьные каникулы. Удаленная работа позволит оставить детей дома и обезопасить бабушек и дедушек», - сказал Дмитрий Махонин.
Главный санитарный врач, глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев акцентировал внимание руководителей предприятий на важности разведения потоков сотрудников в утренние часы.
«Многие на работу ездят в автобусах. Если есть возможность, разведите время начала смены, чтобы не такое столпотворение было в транспорте. Второй «барьер», который необходимо усилить, – входные фильтры. Сейчас там наблюдается столпотворение, помимо этого, далеко не на всех предприятиях есть термометрия, санитайзеры. Нам нужно максимально исключить варианты распространения инфекции с применением масок и дезсредств», – обозначил Виталий Костарев.
Напомним, на 26 октября в Прикамье выявлено 155 новых заболевших COVID-19, с начала пандемии общее число инфицированных в регионе составляет 12 734.

Опубликовано: 26.10.2020 в 18:27 в рубрике - Вести Пермь

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