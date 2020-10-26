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Опубликован рейтинг управляющих компаний Прикамья
Рейтинг строится на оценке основных показателей работы организаций: количество проведенных проверок, количество нарушений со стороны управляющей организации, количество постановлений о привлечении к административной ответственности, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полнота информации, размещаемой в ГИС ЖКХ. Также управляющие компании оцениваются по таким критериям, как участие в конкурсах профессионального мастерства, добровольная сертификация, повышение квалификации работников УК и участие в реализации государственных и муниципальных программ.
39 баллов из 41 максимального получила управляющая компания ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», осуществляющая управление 17 многоквартирными домами на территории Перми с общей площадью домов 441 129,5 кв. м. По 35 баллов получили управляющие организации:
-МУП «ЖКХ Комсомольское» (в управлении 31 дом в Кунгурском районе),
- ООО «АСТА» (1 дом в Перми),
-ООО «Декос» (13 домов в Добрянском районе),
-ООО «Домоуправление» (23 дома в Верещагинском районе),
-ООО «Жилищно-эксплуатационное управление-3» (21 дом в Лысьве),
-ООО «Комфорт-Сервис» (16 домов в Чернушинском районе),
-ООО «Металлург» (12 домов в Лысьве),
-ООО «РК-Инвест» (8 домов в Перми и Пермском районе),
-ООО «СУУК» (39 домов в Губахе).
Худшими признаны ООО «Кармен-Сервис» и ООО «УК «МАСТЕР КОМФОРТА», в управлении которых 34 дома в Карагайском районе и 49 домов в Перми соответственно, ООО «УК ДВА» и ООО «ФАРТ», управляющих 29 домами в Перми и 2 домами в Березниках, и на последнем, 26 месте с 9 баллами – ООО «УК «Профи-Дом», в управлении которого находится 27 многоквартирных домов в Индустриальном районе Перми.
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