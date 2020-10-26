Самым холодным днем недели станет вторник

Наступления снежной зимы на этой неделе можно не ждать, уверены синоптики. По сообщению сотрудников ГИС-Центра ПГНИУ, по большей части будет сухо, но холодно, особенно завтра.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Самым холодным днем недели будет вторник. Существенных осадков при этом не ожидается. Ночью по краю -2,-7, днем 0, -5. В Перми днем температура отрицательная: -1-3, но при этом есть хорошие шансы на прояснение. Начиная со среды и до конца недели будет преимущественно облачно, в основном без осадков под влиянием антициклона, который будет находиться над Южным Уралом. Температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. В ночь на среду по краю может быть до -8-10, затем потеплеет до нуля. В дневные часы будет 0+4. В конце недели можно предварительно ожидать небольшое потепление с температурой днем до +4+6. Однако потепление продлится не дольше одного дня, далее вновь придет холодный фронт".