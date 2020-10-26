Пермяка судят за фото генерала Власова, опубликованное на сайте акции "Бессмертный полк"

В Пермском краевом суде идут слушания по делу о реабилитации нацизма. На скамье подсудимых Даниил Шестаков. В апреле этого года он выложил на сайт Бессмертного полка фото предателя родины Власова. В связи с аналогичной историей в сентябре к 200 часам обязательных работ был приговорен другой молодой пермяк, Даниил Симанов. Заседание проходит в очном режиме, в зал суда допускаются только участники процесса и журналисты.Даниил Шестаков четко обозначил свою позицию: "Я считаю, что данное дело вызвано исключительно искусственным образом. Оно сфабриковано за мою политическую активность. Никакого отношения к нацизму оно не имеет".Суть обвинения изложила прокурор.Елена Шкаредная, прокурор: "Шестаков Д.А. обвиняется в реабилитации нацизма. То есть в распространении выражающих явное неуважение обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенных публично".По данной статье молодому человеку грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 2 лет. Также суд может приговорить Шестакова к обязательным работам до 360 часов или исправительным работам на срок до года.Как известно из Интернет-источников, Даниил Шестаков привлекался к административной и даже уголовной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.