Пермяка судят за фото генерала Власова, опубликованное на сайте акции "Бессмертный полк"

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Даниил Шестаков четко обозначил свою позицию: "Я считаю, что данное дело вызвано исключительно искусственным образом. Оно сфабриковано за мою политическую активность. Никакого отношения к нацизму оно не имеет".
Суть обвинения изложила прокурор.
Елена Шкаредная, прокурор: "Шестаков Д.А. обвиняется в реабилитации нацизма. То есть в распространении выражающих явное неуважение обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенных публично".
По данной статье молодому человеку грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 2 лет. Также суд может приговорить Шестакова к обязательным работам до 360 часов или исправительным работам на срок до года.
Как известно из Интернет-источников, Даниил Шестаков привлекался к административной и даже уголовной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.
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