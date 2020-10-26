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В Перми пройдет плановое отключение холодного водоснабжения
Во вторник 27 октября воды не будет в нескольких домах Мотовилихи и в микрорайоне Южный. Также завтра на сутки ограничение вводится в Орджоникидзевском районе Перми. 29 октября — микрорайон Плоский, 31 — Нагорный. Подробности - на сайте "Новогора" и по телефону диспетчерской службы.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.10.2020
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