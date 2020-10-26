В краевом Минздраве заявили, что мест в больницах достаточно

В Пермском крае для лечения жителей с коронавирусом развернуто более 4 тыс. коек. Как сообщили в региональном Минздраве, в настоящее время в Перми задействовано 12 медучреждений, в которых на сегодня развернуто ​2757 коек. Еще 1266 коек в других территориях Прикамья: Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле, Коми-Пермяцком округе, а также в Пермском районе.На сегодня в больницах находится 3391 пациент: 1675 чел. с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию. Из всех госпитализированных 122 пациента с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 94 чел. с COVID-19, 20 – с подозрением на инфекцию, 8 – с внебольничной пневмонией). ​Для оперативного исследования состояния легких работает 7 компьютерных томографов в Перми и еще 8 – в других муниципальных образованиях. Оборудование может проводить 80-100 исследований в сутки.Как подчеркивают в региональном Минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Пермского края достаточно."Сейчас мы в течение суток в оперативном режиме отслеживаем ситуацию по каждой перепрофилированной больнице, в том числе с учетом ежедневной выписки вылечившихся и распределения «легких» и «тяжелых» пациентов между учреждениями. В том числе, координируемся в этом вопросе со станцией скорой помощи, чтобы госпитализация пациентов была максимально эффективной. При этом мы сохраняем резерв для увеличения количества коек, если потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больницах. Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера», - заявили в ведомстве.Напомним, по данным Роспотребнадзора на утро 26 октября, в Пермском крае зарегистрировано 12 579 заболевших коронавирусом