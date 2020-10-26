← На Всероссийском Форуме центров «Точка роста» обсудят актуальные проблемы школы
В Перми пройдет плановое отключение холодного водоснабжения →
В краевом Минздраве заявили, что мест в больницах достаточно
На сегодня в больницах находится 3391 пациент: 1675 чел. с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию. Из всех госпитализированных 122 пациента с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 94 чел. с COVID-19, 20 – с подозрением на инфекцию, 8 – с внебольничной пневмонией). Для оперативного исследования состояния легких работает 7 компьютерных томографов в Перми и еще 8 – в других муниципальных образованиях. Оборудование может проводить 80-100 исследований в сутки.
Как подчеркивают в региональном Минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Пермского края достаточно.
"Сейчас мы в течение суток в оперативном режиме отслеживаем ситуацию по каждой перепрофилированной больнице, в том числе с учетом ежедневной выписки вылечившихся и распределения «легких» и «тяжелых» пациентов между учреждениями. В том числе, координируемся в этом вопросе со станцией скорой помощи, чтобы госпитализация пациентов была максимально эффективной. При этом мы сохраняем резерв для увеличения количества коек, если потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больницах. Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера», - заявили в ведомстве.
Напомним, по данным Роспотребнадзора на утро 26 октября, в Пермском крае зарегистрировано 12 579 заболевших коронавирусом
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На Всероссийском Форуме центров «Точка роста» обсудят актуальные проблемы школы
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 155 случаев коронавируса
В Пермском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ломбард
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП
Все многофункциональные центры «Мои документы» Пермского края будут принимать только по предварительной записи
В Перми первые прививки от коронавируса получили врачи и эпидемиологи региона
Четыре критерия при выборе женских ботинок
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.10.2020
Коммунальщики встретили первые заморозки в полной готовности
Добавить комментарий: