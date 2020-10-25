Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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20.10.2020 в 10:20
14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
11.10.2020 в 11:11
20.10.2020 в 15:52
20.10.2020 в 11:20
14.10.2020 в 14:29
08.10.2020 в 12:05
25.09.2020 в 09:05
Пермский край. Неделя за 159 секунд
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На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП
Все многофункциональные центры «Мои документы» Пермского края будут принимать только по предварительной записи
В Перми первые прививки от коронавируса получили врачи и эпидемиологи региона
Четыре критерия при выборе женских ботинок
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.10.2020
Коммунальщики встретили первые заморозки в полной готовности
Пермских гражданских активистов приглашают поучаствовать в форуме «Сообщество»
Полицейские задержали грабителя-рецидивиста
В Пермский край прибудет крупная партия лекарств
Поздняя осень - лучшее время для посадки ягодных кустарников
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