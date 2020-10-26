В Пермском районе задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ломбард
В октябре текущего года в утреннее время злоумышленники в масках зашли в ломбард в д. Кондратово. Угрожая предметом похожим на пистолет, стали требовать от сотрудницы ключи от сейфа, в котором, по их мнению, находились деньги. В какой-то момент женщина смогла нажать кнопку тревожной сигнализации, вызвав группу быстрого реагирования. Один из фигурантов это заметил, предупредил соучастника, и мужчины скрылись с места преступления.
"Сотрудники полиции изъяли улики, опросили потерпевшую и возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе опроса сотрудница ломбарда сообщила сыщикам, что ей знакомо лицо одного из налетчиков. Оперативники воспользовались этой информацией и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали подозреваемых. В ходе обыска оружие изъято", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время ведется следствие.
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