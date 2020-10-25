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На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю: "Авария произошла в 19.25 на автодороге Пермь-Екатеринбург. По трассе двигался автомобиль МАЗ под управлением 43-летнего жителя Перми".
По предварительным данным на 22 км трассы водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на правой полосе проезжей части ГАЗ-37170А. В результате ДТП смертельную травму получил 30-летний водитель «Газели».
В отношении водителя грузовика составлены протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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